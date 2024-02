Inter-Atletico Madrid, Inzaghi chiede concentrazione. Massima allerta

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a giocare una partita decisiva per l’intera stagione: nelle mura amiche di San Siro arriva l’Atletico Madrid del Cholo Simeone in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

ATTENZIONE – Nonostante la situazione in campionato adesso sembrerebbe essere tranquilla, l’attenzione in casa Inter non dovrà calare. E questo lo sanno sia i giocatori, sotto i dettami di Simone Inzaghi, sia la società che deve dare ai nerazzurri la massima protezione da eventuali attacchi esterni viste le ultime ore turbolenti dal lato economico. Con una partita in più da recuperare e un vantaggio notevole sulle inseguitrici, l’Inter ha l’occasione di concentrare tutte le forze fisiche e mentali contro l’Atletico Madrid. Fare subito bene all’andata per poi tornare subito a concentrarsi in campionato.

GIOCO – L’Inter, come in parte contro la Salernitana, scenderà in campo con l’artiglieria pesante. Se da un lato c’è la possibilità di vedere qualche piccolo cambiamento, dall’altro lato invece il tecnico piacentino non vuole correre rischi e metterà la maglia da titolare alle colonne portanti. In avanti non si tocca il duo formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre sugli esterni sono in forte crescita le quotazioni di Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. In difesa invece, sempre più conferme su Stefan De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi insieme a Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.