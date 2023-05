Inter-Atalanta ultima occasione per Inzaghi: formazione anti-Manchester City?

Inter-Atalanta arriva tre giorni dopo la vittoria della Coppa Italia e due settimane prima della Finale di Champions League. Il Manchester City guarda. E prova a studiare tutte le mosse. Infatti le scelte di Inzaghi dovranno tenere conto pure della trasferta turca. Anche perché si tratta davvero dell’ultima occasione utile per fare un test probante. Analizziamo in che modo

SUBITO IN CAMPO – Niente pause. Periodo no-stop. Zero relax stagionale. O quasi. Il riposo concesso da Simone Inzaghi alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia (vedi editoriale) va letto in due modi prima di Inter-Atalanta di Serie A (vedi classifica). Il primo è che l’Inter si presenterà a San Siro come di consueto senza adeguato riposo contro l’Atalanta (vedi focus). Una “piacevole” abitudine dovendo giocare ogni tre giorni. Il secondo è che Inzaghi non proverà assolutamente nulla di specifico per affrontare la squadra dell’ex Gian Piero Gasperini che, nonostante l’emergenza infortuni, proverà a sfruttare questo vantaggio. Un situazione non ideale ma da affrontare in qualche modo. Per non complicare i piani. Anche per questo motivo, più che a Inter-Atalanta, la testa di Inzaghi in un certo senso può già andare a Manchester City-Inter (vedi focus). Due settimane prima della Finale di Champions League a Istanbul, dove si concluderà la stagione nerazzurra. Con una formazione non per forza scontata. Per la prima volta.

Inter-Atalanta con vista sul Manchester City

BALLOTTAGGI DA SCIOGLIERE – A differenza di Torino-Inter, ultima giornata di Serie A, che l’Inter – in caso di quarto posto già blindato – potrebbe affrontare con le riserve per arrivare più riposata a Istanbul, Inter-Atalanta verrà affrontata con la formazione titolare. Ma quale? La formazione titolare migliore del momento? O quella che Inzaghi pensa di schierare contro il Manchester City il 10 giugno? Entrambe le opzioni sono valide. Inzaghi ripartirà quasi sicuramente da André Onana tra i pali e Marcelo Brozovic in cabina di regia, scelte che non dovrebbero variare a distanza di quattordici giorni. Con buona pace del capitano Samir Handanovic ed Henrikh Mkhitaryan, che farà di tutto per essere a disposizione ma difficilmente sarà al 100% per giocare da titolare. Attenzione a quello che verrà deciso sulla fascia sinistra, dove ora Robin Gosens si candida dal 1′ non solo per far rifiatare Federico Dimarco (vedi focus). Dettaglio tutt’altro che trascurabile. Anzi, forse la mossa più ragionata. E non l’unica possibile. Le potenziali mosse anti-City di Inzaghi riguardano tutti i reparti. Uno in particolare. Facile intuirlo.

Lautaro Martinez con Dzeko o Lukaku?

DUBBIO IN ATTACCO – Le scelte di Inzaghi per Inter-Atalanta verranno messe sotto la lente d’ingrandimento da Pep Guardiola e staff. La strategia di confondere le idee all’avversario più temuto resta in piedi, ma può anche essere l’occasione per “spoilerare” qualche indicazione utile. Rotazioni sì o rotazioni no? Inzaghi ha necessità di lavorare sulla difesa titolare e la partita contro l’Atalanta può rappresentare una prova utile. Spazio, quasi sicuramente, anche al centrocampo titolare e non solo per l’assenza di Roberto Gagliardini (vedi focus). La principale curiosità riguarda la coppia d’attacco, perché Romelu Lukaku è sicuro di giocare titolare contro l’Atalanta ma con chi farà coppia? In Inter-Atalanta non è da escludere di rivederlo, a sorpresa, dal 1′ insieme a Lautaro Martinez, che è un’opzione da tenere in conto anche contro il Manchester City. La decisione più difficile. Le scelte di Inzaghi su Edin Dzeko – teoricamente pronto a rifiatare – incuriosiscono dopo l’infortunio di Joaquin Correa (vedi comunicato). Che in ogni caso non aveva chance di partire titolare a Istanbul. Bisogna (ri)preparare la coppia che giocherà titolare in Turchia, eventualmente. Per questo Inter-Atalanta è l’ultima occasione utile per fare un test in vista della Finale di Champions League. Le prove generali di formazione anti-Manchester City, prima di poter mischiare le carte in casa del Torino, non vanno prese sottogamba da Inzaghi.