Inter-Atalanta, squadre atomiche a confronto: una finale anticipata

L’Inter è pronta ad affrontare l’Atalanta in Supercoppa. La squadra di Gian Piero Gasperini fino ad ora è tra le protagoniste del 2024. Una crescita progressiva che ha portato al raggiungimento di un trofeo europeo e la testa, momentanea, della Serie A.

LA DEA – L’Inter è in attesa di affrontare l’Atalanta in Supercoppa Italiana. I nerazzurri sono reduci da un’importante vittoria contro il Cagliari in Serie A, mentre i bergamaschi da un pareggio contro la Lazio. Entrambe le squadre arrivano allo scontro in terra araba al meglio della forma. L’Atalanta in campionato è reduce da 13 risultati utili consecutivi con all’interno 11 vittorie di fila. L’ultima sconfitta per entrambe risale a settembre. In Champions League la Dea è in piena zona play-off a quota 11 punti, a soli 2 punti dalla fascia che otterrebbe una qualificazione automatica agli ottavi di finale. Ecco perché una vittoria dell’Inter sui bergamaschi significherebbe molto di più. Non solo accedere alla finale di Supercoppa, ma anche provare a dare un messaggio al campionato.

Inter-Atalanta, che numeri! Un “vantaggio” lato meneghino

SPECULARE – L’Inter potrebbe sovrapporre il proprio inizio di stagione con quello dell’Atalanta. Le differenze sarebbero minime. Stesso cammino in campionato (con una gara in meno per i nerazzurri), in Champions League è leggermente avanti l’Inter, ma i bergamaschi sono in piena lotta Play-off. La Dea ha il secondo miglior attacco in Serie A, proprio dopo l’Inter a quota 45 centri stagionali. Quindi si affronteranno due squadre con una capacità di fuoco impressionante. Da un lato i nerazzurri punteranno su un calcio totale coinvolgendo tutta la squadra (ben 18 giocatori sono andati a segno). Dall’altro lato, nell’Atalanta, si farà affidamento al solito Ademola Lookman insieme al bomber Mateo Retegui ma anche ai numerosi trequartisti in rosa a partire da Charles De Ketelare (fin qui 10 goal e 9 assit). Si preannuncia un match infuocato. Il biscione è pronto a mordere la Dea.