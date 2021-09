Inter-Atalanta, riposo in vista per Dzeko? Possibile occasione per Sanchez

Inter-Atalanta è in programma domani alle ore 18. Sarà la prima di tre sfide in poco meno di una settimana per i nerazzurri. Inzaghi potrebbe quindi varare un mini turn-over. Riposo per Dzeko e occasione per Sanchez?

ROTAZIONI – Inter-Atalanta è alle porte. La sfida alla squadra di Gasperini aprirà un mini-ciclo di tre sfide in poco meno di una settimana per i nerazzurri, chiamati a proseguire il percorso virtuoso intrapreso in campionato e, soprattutto, di cogliere i tre punti nella trasferta di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Visti gli impegni ravvicinati è possibile che Inzaghi possa pensare di far ruotare gli uomini come, per altro, ha già fatto nel corso di questo inizio di stagione. Uno degli indiziati è Edin Dzeko: il bosniaco, apparso stanco contro il Real Madrid, non ha di fatto mai riposato in questo inizio di stagione, complice anche l’infortunio di Correa occorso nel corso di Inter-Bologna. Ecco che quindi potrebbe profilarsi una scelta “audace” per la sfida contro gli uomini di Gasperini: Sanchez dal 1′.

OCCASIONE – Sanchez è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. L’ultima partenza da titolare del cileno risale ai primi di luglio, in Copa America. Nelle ultime due sfide di campionato, Sanchez ha riassaggiato il campo, mettendo importanti minuti nelle gambe e facendo vedere sprazzi di buon calcio, soprattutto nella sfida contro il Bologna. Il cileno rappresenta una risorsa per questa Inter e Inzaghi lo sa bene: tuttavia è difficile pensare che il cileno possa partire dal 1′ in una sfida delicata come quella contro l’Atalanta. È più probabile, almeno in questa fase, che possa essere impiegato più come arma a gara in corso.