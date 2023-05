Inter-Atalanta, non c’è due senza tre? En plein per chiudere i conti

Domani si giocherà Inter-Atalanta, penultima gara di campionato e ultima casalinga. Inzaghi cerca la vittoria che chiuda i conti e che metta in discesa le prossime due settimane.

ULTIMA IN CASA – Inter-Atalanta di domani (ore 20.45) sarà la penultima partita di questa Serie A per gli uomini di Simone Inzaghi. Nonché l’ultima in assoluto tra le mura amiche dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ed è una gara dalla duplice importanza per i nerazzurri (di Milano). In quanto basterà anche solo un pareggio per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Ma è certo che Inzaghi e i suoi non si accontenteranno di un punto, nell’ultima gara davanti ai propri tifosi, dopo la conquista della Coppa Italia. Anche per completare positivamente un ottimo trend contro l’Atalanta.

TROPPA DISTANZA – Quello di domani sera sarà il terzo incontro stagionale tra Inter e Atalanta. E finora il bilancio vede due vittorie su due per gli uomini di Inzaghi. La prima nell’andata di campionato, lo scorso 13 novembre a Bergamo. Un 3-2 esterno firmato tutto Edin Dzeko, autore di una doppietta. E poi l’1-0 di San Siro dello scorso 31 gennaio, nei quarti di finale di Coppa Italia, con gol decisivo di Matteo Darmian. Domani l’Inter cercherà quindi di completare la stagione con solo vittorie contro l’Atalanta. Una fattispecie che non si verifica dalla stagione 2014/15 (2-0 nell’andata a San Siro, 4-1 nel ritorno a Bergamo). Ma vincere sarà fondamentale soprattutto per quanto dicevamo prima. Chiudere il discorso qualificazione in Champions League e dedicarsi con calma a preparare l’ultimo, insperato e tremendamente eccitante appuntamento stagionale, il prossimo 10 giugno a Istanbul.