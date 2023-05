Inter-Atalanta, Lukaku e Lautaro Martinez dal 1′? Tre precedenti da cancellare

In Inter-Atalanta (stasera alle 20.45) Romelu Lukaku e Lautaro Martinez torneranno titolari insieme, dopo oltre due mesi. Con due obiettivi: portare i nerazzurri in Champions League cancellando gli ultimi precedenti dal 1′.

RITORNO AL PASSATO – L’Inter contro l’Atalanta varerà la coppia titolare sulla carta. Quella composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Che è stata la coppia offensiva fin dall’inizio, salvo poi subire variazioni quasi definitive. Complice il lungo infortunio del belga e le successive scelte dogmatiche di Simone Inzaghi. Ora però, a causa dell’ennesimo infortunio di Joaquin Correa, il tecnico nerazzurro non ha scelte. E quindi largo, di nuovo, alla LuLa. Come non capitava da oltre due mesi, con gli ultimi precedenti a dir poco tragici.

FARE RESET – L’ultima gara dell’Inter con Lukaku e Lautaro Martinez insieme dal 1′ risale allo scorso 19 marzo. Alla sconfitta casalinga contro la Juventus. E quella era la terza sconfitta in quattro gare per i nerazzurri, sempre con la LuLa titolare. Lo 0-1 coi bianconeri venne preceduto dalla sconfitta esterna con lo Spezia (con errore dal dischetto di Lautaro Martinez) e dall’1-0 esterno contro il Bologna. In mezzo solo una vittoria, il 2-0 al Lecce, dove l’argentino partì titolare accanto a Edin Dzeko. Stasera in Inter-Atalanta la LuLa giocherà per l’ultima volta in stagione davanti ai suoi tifosi. E avrà quindi l’occasione di rifarsi, col beneficio aggiuntivo di portare i nerazzurri alla prossima Champions League.