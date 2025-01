Inter-Atalanta, il dubbio di Gasperini e la risposta di Inzaghi!

Alle ore 20 si gioca Inter-Atalanta, la prima semifinale della Supercoppa Italiana in programma. Gian Piero Gasperini ha un dubbio, Simone Inzaghi ha la risposta (obbligata).

DUBBIO – Inter-Atalanta è la prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh in Arabia Saudita. Mateo Retegui è assente, Gian Piero Gasperini ha un dubbio relativamente al sostituto dell’attaccante. Le opzioni sono due: Nicolò Zaniolo punta con Ademola Lookman e Charles De Ketelaere dietro oppure Mario Pasalic sulla trequarti con il belga e Lookman davanti. L’allenatore deciderà solamente nel momento della comunicazione delle formazioni ufficiali, Simone Inzaghi ha pronta una risposta (obbligata).

Inter-Atalanta, Inzaghi e la soluzione anti-Atalanta

RISPOSTA – Inzaghi non sottovaluta affatto l’impegno e non lo snobba, utilizzerà tutti i suoi giocatori più forti a disposizione. Per questo motivo in difesa, a risposta della soluzione tutta fantasia di Gasperini, giocheranno Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Yann Aurel Bisseck. I titolarissimi senza Benjamin Pavard e Francesco Acerbi saranno confermati e avranno l’arduo compito di difendere un attacco senza punti di riferimento. Zaniolo, Lookman e De Ketelaere sono giocatori agili e mobili, nessuno dei tre fa la punta centrale di ruolo. Il reparto arretrato dell’Inter non potrà fare il solito duello uomo a uomo a tutto campo, ci sarà bisogno probabilmente di una copertura maggiore. La sfida di stasera non avrà alcuna somiglianza con quella di San Siro ad agosto.