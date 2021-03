Inter-Atalanta ha restituito la rosa completa a Conte. Assenza paradossale

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è stata importante per tanti motivi, dalla classifica alla compattezza del gruppo. Un gruppo finalmente al completo per Conte, anche a Torino. O quasi…

ROSA COMPLETA – Un dettaglio che, a livello significativo, non è stato colto da molti durante Inter-Atalanta è stata l’assenza del terzo portiere Daniele Padelli in panchina. Assenza solo nella distinta, non fisica, vista la presenza del numero 27 a San Siro. In borghese. Perché per la prima volta dopo tanto tempo Antonio Conte è riuscito a convocare 23 giocatori, di cui 21 di movimento, oltre ai 2 portieri obbligatori. Il terzo, di conseguenza, è superfluo. E la conferma è arrivata dal tecnico stesso a fine partita, quando ha citato – tra gli altri – i recuperati Stefano Sensi e Matias Vecino, finalmente a completa disposizione. Una buonissima notizia anche in vista di Torino-Inter, che – salvo soprese – si potrà preparare con la rosa al completo. L’unica assenza? Paradossalmente proprio quella di Conte, squalificato (vedi comunicato ufficiale). Al suo posto in panchina ci sarà Cristian Stellini, che finora vanta una striscia vincente non indifferente…