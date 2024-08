Inter-Atalanta, novità di formazione? Inzaghi a doppio volto

Venerdì si giocherà Inter-Atalanta (ore 20.45), gara valida per la terza giornata della Serie A 2024/25. In vista del big match, Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare.

PASSO IMPORTANTE – Inter-Atalanta di venerdì sera chiuderà il primo blocco della Serie A 2024/25. Con il campionato che già si fermerà per fare spazio alle prime giornate della Nations League 2024/25. I Campioni d’Italia giocheranno ancora a San Siro, provando a bissare il successo di sabato con il Lecce. Per gli uomini di Simone Inzaghi sarà una gara fondamentale, per provare a rientrare dalla sosta con 7 punti in classifica. E dare già un primo segnale a tutta la Serie A. Questo sarà il principale criterio che regolerà le scelte dell’allenatore nerazzurro. Che ha già parlato in modo (più o meno) chiaro.

Inter-Atalanta: cosa attendersi da Inzaghi?

PAROLE CHIARE? – Sabato scorso, dopo il 2-0 rifilato al Lecce, Inzaghi è stato interrogato dai giornalisti sulle scelte di formazione. Nello specifico, sul motivo di attendere il 72′ per fare i primi cambi. E il tecnico Campione d’Italia ha risposto chiaramente: “Ho la possibilità di scegliere, in questo momento con una partita a settimana possiamo scegliere”. Parole esplicite, ma al tempo stesso furbe. Che permettono a Inzaghi di tenersi aperte tutte le porte in vista di Inter-Atalanta. Da un lato, lascia intendere che potrebbe rivedere alcune pedine dell’undici titolare (da cui mancherà quasi sicuramente il capitano Lautaro Martinez). Dall’altro, è lecito attendersi una formazione confermata pressoché in toto. Con i titolari di sabato scorso nuovamente freschi con una settimana di lavoro nelle gambe. E con la fiducia incontrastata di Inzaghi nell’undici-tipo della scorsa stagione.