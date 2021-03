Inter-Atalanta, Conte prepara bene la partita e non rischia l’imbarcata

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è principalmente una vittoria di gruppo, compreso chi in questo periodo non ha giocato tanto nell’ultimo periodo, come ha sottolineato ieri Antonio Conte. Grandi meriti però al tecnico italiano che ha preparato bene la partita contro un avversario difficile, evitando l’imbarcata: una provocazione al Milan?

NESSUN IMBARCATA – Inter-Atalanta è la vittoria personale di Antonio Conte che nel post-partita di prende tutti i complimenti e li gira immediatamente a tutta la squadra, compreso chi gioca meno nell’ultimo periodo: «Devo fare i complimenti anche a giocatori come Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia che stanno facendo la storia del club, un applauso anche ad Aleksandar Kolarov che ha portato a noi grande personalità e dice sempre la parola giusta, così come Ashley Young, Roberto Gagliardini, Matìas Vecino, Stefano Sensi e Pinamonti. Li ringrazio perché è anche grazie a loro che poi riusciamo a fare questo tipo di partite». La vittoria (da primo miglior attacco) contro il secondo miglior attacco è la soddisfazione dell’organizzazione maniacale di tutta la squadra grazie al duro lavoro del tecnico, che tra sorrisi e battute in merito alla corsa scudetto (vedi QUI), si lascia andare anche un ingenua provocazione: «Complimenti all’Atalanta che prende punti a tutte le grandi e se non prepari bene la partita rischi l’imbarcata. Ha pareggiato contro la Juventus ma anche vinto 3 a 0 contro il Milan». Conte prepara bene la partita e non solo non rischia l’imbarcata senza perdere 3-0, ma non concede praticamente mai nulla agli avversari vincendo anche 1-0, difendendo bene e in maniera ordinata.