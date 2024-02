Inter-Atalanta, tutto è bene quel che finisce bene: via l’asterisco!

Dopo la comunicazione dei calendari degli ottavi di finale della UEFA Europa League e delle prossime giornate di campionato, è arrivata la sicurezza della data di Inter-Atalanta, che si giocherà regolarmente mercoledì 28 febbraio. Evitato un altro rinvio, evitate polemiche, ora si attende di togliere l’asterisco.

DATA AL SICURO – In seguito al rischio di un ulteriore rinvio di Inter-Atalanta a causa degli incroci di Europa League, ci ha pensato la UEFA a mettere a posto le cose. Stabilendo la data dell’andata della sfida tra lo Sporting Lisbona e gli orobici mercoledì 4 marzo (invece di martedì 3 marzo, come inizialmente paventato), evitando così, di fatto, ogni possibile spostamento di date in campionato. E soprattutto evitando polemiche varie di calendario, che erano già pronte a scoppiare in caso Inter-Atalanta non si fosse giocata questo mercoledì. Con la certezza della data, tutto è bene quel che finisce bene. E, dopo i rispettivi impegni contro Lecce e Milan, le due compagini nerazzurre sono pronte a darsi battaglia. Anche e soprattutto per poter finalmente tracciare un bilancio più veritiero della classifica, senza asterischi.