Inter-Atalanta analizzata IN tre punti: Real Gasp annientato | Ep. 3

Inter-Atalanta vale come prima grande prova di forza della squadra di Inzaghi in Seire A. Una vittoria per 4-0 che spiazza anche Gasperini. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito il terzo episodio

MILANO – Seconda vittoria stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi, che a San Siro mantiene la porta inviolata e raddoppia il bottino di reti. Un poker che vale momentaneamente la vetta in Serie A insieme al Torino a quota 7 punti. Analizziamo Inter-Atalanta (4-0) di Serie A in tre punti.

Formazione-tipo: Lautaro Martinez più altri dieci

1. PREPARAZIONE – L’Inter prepara la partita senza dare particolare importanza all’avversario. Ed è questo il primo segnale di forza. Nessun trattamento “speciale” per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Inzaghi schiera la sua formazione-tipo. Rientra il capitano Lautaro Martinez, che fa la sua partita pur senza brillare in area di rigore. L’Inter gioca a memoria ed è devastante fin dal primo minuto. Nel primo tempo non c’è modo di far entrare in partita l’Atalanta. Prova di forza schiacciante. Se la domanda nel pre-partita è “l’Atalanta di Gasperini può essere l’anti-Inter?”, la risposta da San Siro arriva netta: “No”. Altra lezione firmata Inzaghi. Superiorità tecnico-tattica.

Copia-incolla: primo e secondo tempo di Inzaghi

2. LETTURA – Un altro aspetto importante su cui soffermarsi è la continuità della prestazione nerazzurra. Dopo il 2-0 del primo tempo sarebbe stato anche normale amministrare, controllare e gestire il doppio vantaggio per evitare rischi. E anche per rifiatare un po’. Invece l’Inter di Inzaghi pigia nuovamente sull’acceleratore, bissa nella ripresa la partenza di inizio gara e trasforma il 2-0 in 4-0. Merito anche di un Marcus Thuram incontenibile. Altra doppietta, un autogol causato (Berat Djimsiti ha rischiato anche l’auto-doppietta…) e un palo che salva l’incolpevole Marco Carnesecchi, che torna a casa frastornato. L’Inter di Inzaghi non si risparmia. Gasperini distrutto.

Calciomercato Inter-Atalanta: da mezzanotte si fa sul serio

3. ALTERNATIVE – La prova di forza dell’Inter contro il “Real Atalanta”, che punta allo Scudetto, va inquadrato bene. Si tratta ancora di calcio estivo. Addirittura a calciomercato ancora aperto. La chiusura a mezzanotte, a ridosso del triplice fischio finale di Inter-Atalanta, toglie alibi solo per il futuro. Dopo la prima sosta internazionale. L’Inter allunga e completa la rosa con Tomas Palacios in difesa ma il mercato nerazzurro non può certo definirsi stellare. Le novità sono quattro riserve. Una per ogni ruolo. Il portiere Josep Martinez, il già citato difensore Palacios, il centrocampista Piotr Zielinski e l’attaccante Mehdi Taremi, che saranno preziosi tanto quanto gli altri co-titolari. La domanda più interessante sull’Inter di Inzaghi riguarda proprio il lungo periodo e, quindi, le alternative alla formazione-tipo. In assenza di uno o più titolari, questa squadra sarà una macchina perfetta come visto in Inter-Atalanta a San Siro? Il lavoro per la stagione inizia ora.