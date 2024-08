Inter-Atalanta 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Atalanta 4-0 di ieri ha un valore doppio: era finita con lo stesso risultato poco più di sei mesi fa, il 28 febbraio. Un bis tutt’altro che semplice da concedere e che dà valore alla curiosità statistica.

ZERO – Le vittorie da allenatore per Gian Piero Gasperini in casa dell’Inter (contando anche quelle dove era lui il tecnico, nella disastrosa esperienza da giugno a settembre 2011). Ha perso le ultime quattro consecutive e, in totale, da avversario ha collezionato appena cinque pareggi contro dodici sconfitte. Da ex il dato si riduce a sette partite perse e tre in cui è riuscito a strappare un punto, tutte allenando l’Atalanta.

SEI – Le vittorie consecutive dell’Inter contro l’Atalanta, contando anche le partite giocate al Gewiss Stadium di Bergamo. La serie è cominciata il 13 novembre 2022, con un successo per 2-3 in trasferta nell’ultima partita prima dello stop per i Mondiali in Qatar, e ha visto in totale diciassette gol fatti contro cinque subiti.

NOVE – I gol segnati da Marcus Thuram nelle partite giocate ad agosto, con due doppiette quest’anno. Il mese più prolifico nella sua carriera è ottobre, dove ne ha firmati dodici (tre nel 2023 con l’Inter).

UNDICI – I gol segnati dall’Inter nelle ultime tre partite in casa contro l’Atalanta. Dopo il 3-2 del 27 maggio 2023, nella penultima giornata, sono arrivati i due 4-0 fra questa e la scorsa stagione (il 28 febbraio).

UNDICI – Le volte, su settantatré precedenti interni, che l’Inter ha segnato almeno quattro gol all’Atalanta. Il record è due partite in cui è arrivata addirittura a quota sette: 7-1 il 12 marzo 2017, già contro Gasperini, e 7-2 il 25 marzo 1990. In quest’ultima occasione è avvenuta anche l’unica altra circostanza in cui l’ha fatto per due partite di fila, dopo il 4-2 datato 11 giugno 1989.