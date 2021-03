Inter-Atalanta 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Skriniar – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Atalanta 1-0 di ieri sera è stata una vittoria fondamentale, perché ha mantenuto invariati i distacchi sulle inseguitrici in una giornata che sembrava a loro favorevole. La vittoria è targata Skriniar, ma ci sono altre statistiche che certificano il valore della difesa.

UNO – Il tiro in porta dell’Inter, quello che ha deciso la partita con l’Atalanta. Percentuale di realizzazione perfetta: 100%.

DUE – I gol subiti nelle ultime nove giornate dall’Inter. Li hanno realizzati la Lazio, peraltro con un rimpallo casuale, e il Parma. Per il resto sette volte Samir Handanovic ha concluso la partita con la porta inviolata, e in queste sfide soltanto a Udine non è arrivata la vittoria.

TRE – I gol in questa Serie A per Milan Skriniar, dopo quelli contro Verona e Roma nel girone d’andata. Lo slovacco non segnava al Meazza dal 24 febbraio 2018, quando aprì un 2-0 sul Benevento. E, anche in quel caso, aveva Berat Djimsiti fra gli avversari.

QUATTRO – Le squadre contro cui Romelu Lukaku non ha segnato in Serie A. Da quando è all’Inter l’Atalanta è l’avversario contro cui ha giocato più partite di campionato senza fare gol, quattro. Poi ci sono Juventus e Verona a tre (coi bianconeri è rimasto a secco anche nell’unica presenza in Coppa Italia) e SPAL con una.

DIECI – Le vittorie casalinghe in Serie A. Inter-Atalanta vale la cifra tonda, in una striscia iniziata un girone fa con la rimonta da 0-2 a 4-2 contro il Torino del 22 novembre 2020. Per trovare un risultato migliore bisogna tornare indietro di dieci anni, con una serie durata tutte le ultime tredici gare interne della stagione 2010-2011. Cominciata con un 5-2 al Parma il 28 novembre 2010, quando c’era ancora Rafa Benitez in panchina, si chiuse il 22 maggio 2011 battendo 3-1 il Catania, con Leonardo che le vinse tutte.