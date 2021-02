Inter, assist prezioso dal Milan: contro la Lazio occasione imperdibile

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – NOVEMBER 28: Antonio Conte head coach of FC Internazionale in action looks on during the Serie A match between US Sassuolo and FC Internazionale at Mapei Stadium – Città del Tricolore on November 28, 2020 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Inter-Lazio (stasera alle 20.45) è uno scontro diretto dal valore doppio, alla luce della sconfitta del Milan a La Spezia. Una vittoria significherebbe sorpasso.

OCCASIONE – Inter-Lazio è una partita già carica di significato, e quindi di pressione, per i nerazzurri. Perché si tratta di uno scontro diretto, e vincere vorrebbe dire consolidare ancor di più il trend in sfide di questa portata. E perché i tre punti non manterrebbero inalterato il distacco dal Milan. Bensì, porterebbero l’Inter a +1 in classifica, dopo il passo falso dei rossoneri contro lo Spezia. Uno scenario che, a sette giorni proprio dal derby di ritorno (domenica prossima alle 15), potrebbe portare una variazione decisiva al piano inclinato di questa Serie A.

AMBIZIONE – Quindi Inter-Lazio darà una risposta esplicita alle reali ambizioni di questo gruppo. Giocare il derby davanti al Milan cambierebbe decisamente gli equilibri psicologici della gara. E il possibile +4 finale potrebbe avere effetti decisivi sul percorso dei nerazzurri. È quindi inutile fare ricorso alla scaramanzia, evitando certe previsioni. L’assist del Milan è troppo prezioso per trascurarlo, e l’Inter è chiamata a dimostrare la sua reale ambizione di vittoria finale. E Antonio Conte dovrà svolgere un ruolo chiave nell’aiutare la squadra a mettere nella giusta prospettiva l’obiettivo. Dalla partita di oggi avremo quindi una risposta esplicita sulla consapevolezza di sé dei nerazzurri.