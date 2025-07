Inter, rivoluzione tattica in vista: Chivu prepara una squadra camaleontica

L’Inter tra rinnovamenti in rosa e possibili uscite potrebbe rivelarsi un avversario ostico da studiare. Da un rinnovato 3-5-2 a un possibile tridente da sfruttare, i nerazzurri si apprestano ad assaltare la Serie A

RINNOVAMENTO – L’Inter si prepara a vivere una stagione densa di impegni e novità, anche sul piano tattico. Cristian Chivu potrebbe dare alla squadra un’impronta più camaleontica, capace di adattarsi all’avversario ma anche di sfruttare al meglio le risorse in rosa. Tutto dipenderà anche dal futuro di Hakan Calhanoglu. Se il turco dovesse restare, il 3-5-2 tradizionale di Inzaghi potrebbe essere rinnovato, con il regista ex Milan al centro della manovra e supportato da Nicolò Barella e Davide Frattesi, quest’ultimo sempre più determinante negli inserimenti in zona gol. In caso di cambiamenti, Chivu starebbe valutando l’introduzione di nuovi moduli come il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2. Con questi moduli, l’arrivo di un profilo come Ademola Lookman, seguito con grande interesse dai nerazzurri negli ultimi giorni, potrebbe aprire scenari molto interessanti.

Inter, squadra camaleontica al servizio di Chivu

PIÙ SOLUZIONI – L’Inter con il nigeriano avrebbe una spinta maggiore sia dietro la punta che in alto a sinistra, dando profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. L’effetto sorpresa oltre che ad una gran propensione al dribbling dei nuovi innesti sarà la vera arma e novità della prossima stagione. L’unico problema che si potrebbe creare è un ipotetico sbilanciamento in avanti, difetto che potrebbe essere arginato dalle marcature preventive. In avanti, la crescita di giovani come Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito offre soluzioni alternative a Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Bonny, per caratteristiche fisiche e atletiche, può ricalcare il ruolo di Thuram, mentre Pio Esposito si candida come “boa” d’area, in grado di giocare sia al posto dell’argentino sia in tandem con lui. Questa Inter, tra certezze e nuovi innesti, si appresta a diventare una squadra flessibile e imprevedibile, con un assetto tattico che potrà cambiare volto in corsa, in modo da dare meno riferimenti possibili agli avversari.