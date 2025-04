Inter, l’assenza di Thuram solo coincidenza? Ultime tre chiaro segnale!

Può essere davvero l’assenza di Marcus Thuram a incidere così tanto sul momento dell’Inter? Le ultime tre partite dei nerazzurri sono un chiaro campanello d’allarme per l’attacco.

L’ASSENZA CHE PESA – Per quanto ci si provi, restare tranquilli e concentrati dopo tre sconfitte consecutive e col secondo obiettivo su tre che si allontana, è davvero un’impresa ardua. Soprattutto quando il prossimo impegno, per il quale c’è in ballo il terzo – e più astruso da raggiungere – traguardo della stagione, impone di sfidare un avversario del calibro del Barcellona. Per affrontare con una marcia in più la semifinale d’andata di Champions League l’Inter deve sperare di ritrovare Marcus Thuram. Perché, forse, senza il francese è davvero difficile sopravvivere. O, almeno, è quello che si intuisce guardando alle ultime tre partite dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Manca Thuram e l’Inter non vince più: casualità o realtà?

COINCIDENZA? – Da quando l’affaticamento muscolare costringe Thuram a restare fermo in infermeria, l’Inter non ha mai vinto. Ma, soprattutto, non è mai andata a segno con nessuna dei suoi interpreti. Le tre sconfitte consecutive, dal Bologna alla Roma in campionato, passando per il Milan in Coppa Italia, registrano l’assenza in campo per tutti i novanta minuti più recupero del francese. È possibile che l’indisponibilità del numero nove nerazzurro possa aver indebolito così tanto la squadra di Inzaghi?

IL MOMENTO – Non dovrebbe essere così, almeno in termini di numeri, considerando che nell’ultimo periodo (quello che risale a dopo la sosta Nazionali) Thuram non è apparso particolarmente lucido e in forma come suo solito. E non dovrebbe essere neanche un alibi, perché una squadra come l’Inter, che ambisce a traguardi importanti, non può dipendere dalla presenza di un calciatore. Anche quando il calciatore in questione vanta diciassette gol e cinque assist in stagione. D’altronde, è risaputo che, pur non essendo corta, la coperta d’avanti per Inzaghi non risulta particolarmente prolifica in assenza dei titolari. E questo, ovviamente, non può che compromettere l’efficacia offensiva, proprio come accaduto nelle ultime tre gare.

L’INTESA – Probabilmente a mancare all’Inter oggi non è solo Thuram, ma anche la lucidità e la forza fisica per i singoli e per il collettivo. È innegabile, tuttavia, che il francese in campo può fare la differenza, anche in termini di gioco. Lautaro Martinez, che con lui s’intende a meraviglia come con nessun altro, accusa l’assenza forse più di tutti. Zero gol, oltre che zero punti, nelle ultime tre gare sono un chiaro segnale, nonché campanello d’allarme. Ritrovare il numero nove contro il Barcellona, seppur appena rientrato dall’infortunio, per l’Inter vorrebbe poter dire ritrovare anche una certezza e, forse, nuova fiducia.