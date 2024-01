Inter, assedio mediatico pro Juventus immotivato. Sfugge un dato

Nonostante la meritatissima vittoria della Supercoppa Italiana da parte dell’Inter, certificata dai numeri e da un arbitraggio senza clamorosi errori, continua l’assedio mediatico anche per cercare di destabilizzare l’ambiente a favore della Juventus nella lotta scudetto. Dimenticandosi di un importante dato.

ASSEDIO – Prosegue come un copione scritto l’assedio mediatico nei confronti dell’Inter. Non importa se le decisioni arbitrali siano corrette, non importa se la partita finisca 1-5, 0-3, o 2-1, non importa se gli arbitri fischino regolarmente i rigori contro o ammoniscano i diffidati: è sempre polemica contro i nerazzurri. Un preciso piano dell’informazione per, molto probabilmente, distogliere attenzione mediatica sulla Juventus per la lotta scudetto. Fin qui nessuno in casa Inter – a partire da Marotta e Inzaghi – ha ceduto alle provocazioni, mantenendo sempre il solito stile che contraddistingue (a differenza di altri…) i nerazzurri.

DATO DIMENTICATO… – In tutto questo assedio mediatico studiato a tavolino, è curioso come ci si dimentichi (o si ometta volontariamente…) un dato. Ovvero quello che vede la Juventus come – dopo 21 partite giocate – ancora l’unica squadra senza subire un solo rigore contro. L’Inter, per esempio, ne ha già avuti tre (Bologna, Verona, Monza). Curioso, per una squadra che – secondo la (dis)informazione – dovrebbe essere nettamente favorita dalle decisioni arbitrali.