Inter, dall’asse Torino-Milano l’occasione di mandare un chiaro messaggio

Dopo la sosta per le nazionali sta per tornare il campionato, con l’Inter che deve riscattare il pareggio dell’ultima giornata contro il Bologna a San Siro. E proprio dall’asse Torino-Milano arriva l’occasione di mandare un chiaro messaggio alle pretendenti per lo scudetto.

PRIMO POSTO DA RECUPERARE – Tanto nella prossima giornata di campionato passa dall’asse Torino-Milano. Da una parte, nel capoluogo piemontese, si giocherà infatti Torino-Inter. Nel capoluogo lombardo, invece, andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Un’occasione, quella per i nerazzurri, di riprendere subito il primo posto in classifica perso dopo il pareggio con il Bologna e la vittoria con grossi aiuti arbitrali dei rossoneri contro il Genoa. Insomma, una vittoria per l’Inter avrebbe un doppio impatto: da una parte si tornerebbe ai tre punti e ci si lascerebbe subito alle spalle il deludente risultato di San Siro. Dall’altra si potrà approfittare dello scontro fra due pretendenti allo scudetto per rosicchiare punti preziosi. E, perché no, magari tornare in cima alla classifica. Mandando così un chiaro messaggio alla Serie A.