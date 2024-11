Inter-Arsenal, cosa attendersi sul piano dell’approccio alla gara

L’Inter affronterà l’Arsenal nella sfida valida per la quarta giornata della Champions League. Vi è curiosità sul modo in cui i nerazzurri affronteranno la gara.

LA SFIDA – L’Inter ospiterà l’Arsenal nella giornata di domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 21:00 a San Siro. La squadra nerazzurra arriva all’incontro con 7 punti totalizzati nelle 3 gare sin qui svolte in questa edizione della Champions League, trovandosi momentaneamente tra le prime 8 squadre del girone unico della competizione europea. Una vittoria contro l’Arsenal aiuterebbe in maniera molto significativa i meneghini in vista dell’ottenimento dell’accesso automatico agli ottavi di finale della Champions League.

L’Inter e l’approccio alla sfida con l’Arsenal

LO SCENARIO – Per quanto riguarda il tema dell’impostazione con cui l’Inter affronterà il match con l’Arsenal, ci si può attendere una partita propositiva e aggressiva da parte dei nerazzurri. L’atteggiamento mentale visto contro il Manchester City offre alcuni spunti in merito al possibile scenario cui si potrebbe assistere in occasione della sfida con i Gunners. Questi ultimi, invece, potrebbero adottare un approccio più attento, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nelle ultime gare.

LA SUGGESTIONE – Inzaghi sembra tentato di far partire nuovamente dall’inizio, in un match di Champions League, l’attaccante Mehdi Taremi. L’iraniano ha disputato un’ottima partita, dal punto di vista della partecipazione al gioco della squadra e alla fase difensiva, contro il Manchester City. Il classe 1992 ha poi trovato il gol, per la prima volta in nerazzurro, in occasione del 4-0 contro la Stella Rossa. Dopo la prova opaca contro lo Young Boys, battuto a Berna grazie al gol nel finale di Marcus Thuram, ci si attende una prestazione da attaccante maturo e decisivo nelle grandi occasioni contro l’Arsenal di Mikel Arteta.