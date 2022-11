Inter, arriva settimana-verità! Juventus, Bologna e Atalanta strade Scudetto

Siamo ormai vicini all’inizio del Mondiale in Qatar a cui l’Italia non parteciperà. Mancano le ultime 3 partite di campionato e il calendario non sorride affatto all’Inter. Juventus e Atalanta saranno due delle prossime avversarie. In mezzo il Bologna in casa

CALENDARIO HORROR – Mancano pochi giorni alla fine della prima parte del campionato di Serie A. Il Mondiale in Qatar sta per iniziare e si possono fare i primi bilanci generali. Prima di arrivare a conclusioni però, ci sono altre 3 partite da disputare in quest’ultima settimana. Il calendario non sorride affatto all’Inter, che dovrà andare in trasferta prima a Torino e poi a Bergamo. Questo non è un segnale positivo, soprattutto pensando all’andamento di questa stagione dei nerazzurri fuori dal Giuseppe Meazza. L’Inter è la peggior difesa di Serie A in trasferta, ha subito 3 gol da Fiorentina, Udinese, Lazio e Milan. Oltre a questo si aggiungono le 3 sconfitte su 4 totali che hanno portato l’Inter nelle posizioni al di fuori della zona Champions League. Un dato che rincuora i tifosi nerazzurri riguarda i precedenti della squadra di Inzaghi a Torino: l’Inter è l’unica ad aver vinto 2 volte all’Allianz Stadium con la Juventus ( 2012, 2022). A Bergamo i nerazzurri hanno sempre sofferto: addirittura 2 successi negli ultimi 11 match contro l’Atalanta.

Inter, Bologna evoca brutti ricordi!

TURNO INFRASETTIMANALE – Il turno infrasettimanale vedrà l’Inter impegnata contro il Bologna. L’ultima sfida la ricordano bene tutti, è costata lo Scudetto all’Inter. L’errore di Radu è una ferita ancora aperta per Simone Inzaghi. Dunque serve una vittoria per provare a dimenticare. Sulla carta la partita contro il Bologna sembra la più facile, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. L’obiettivo per l’Inter dev’essere quello di ottenere punteggio pieno da questo mini tour-de-force. Non perdere ulteriori punti dal Napoli così da arrivare allo scontro diretto di gennaio non troppo lontani. In caso di sconfitta in 1 delle 3 partite, si può anche cominciare ad abbandonare il sogno Scudetto. Il terreno perso è stato troppo ad inizio anno, c’è bisogno di invertire il trend negli scontri diretti.