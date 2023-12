Inter, coppia Arnautovic-Thuram al primo test col Lecce? Un occhio al mercato

L’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez nella partita contro il Lecce. L’argentino domani si sottoporrà ad esami, Simone Inzaghi probabilmente sceglierà Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

FUORI – Lautaro Martinez ha giocato contro il Bologna 99 minuti, uscendo per un affaticamento dopo aver sbagliato un rigore molto importante ai fini del match per l’Inter. L’argentino domani si sottoporrà agli esami che faranno capire se potrà giocare o meno con il Lecce. Sembra sicuro però che il numero 10 non sarà titolare nella partita di sabato alle ore 18. Assenza grave per i nerazzurri, che saranno orfani del primo marcatore della Serie A e del capitano che ha guidato fino ad ora ad un cammino quasi perfetto.

TEST – Per la coppia Marcus Thuram-Marko Arnautovic sarà un vero e proprio test. Neanche ieri hanno giocato assieme perché l’austriaco è uscito per il compagno francese. Inzaghi dovrà metterli dal primo minuto anche a causa delle condizioni di Alexis Sanchez. Il cileno ha saltato Lazio e Bologna, tornerà probabilmente domani ad allenarsi in gruppo ma sarebbe una forzatura farlo giocare titolare. Il vero indiziato per un giudizio è Arnautovic, ancora a secco a San Siro e con un solo gol all’attivo con l’Inter. L’attaccante ha deluso le aspettative in Coppa Italia, nel caso deluda in più in campionato la dirigenza dovrebbe porsi qualche domanda. Serve intervenire sul mercato per migliorare il reparto offensivo? La prima risposta arriverà proprio da San Siro nel weekend.