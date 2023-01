Inter, con l’arbitro Maresca il bilancio non è affatto negativo. I numeri

L’arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca. Inter e Milan si scontreranno mercoledì sera a Riad e i nerazzurri non hanno affatto un bilancio negativo con il direttore di gara scelto per questa partita.

BILANCIO – Fabio Maresca non riporta apparentemente a bei ricordi per l’Inter. Il poco simpatico episodio che ha visto protagonista proprio il direttore di gara e Antonio Conte a Udine il 23 gennaio 2021 non evoca sensazioni positive in vista della partita di mercoledì. La squadra di Simone Inzaghi si giocherà la Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad. L’Inter vanta però un bilancio positivo con l’arbitro Fabio Maresca. Con il fischietto di Napoli i nerazzurri hanno vinto sette volte in undici partite. L’ultima occasione in cui Maresca ha arbitrato l’Inter è stata durante lo scorso anno ed è arrivato un successo importante per la squadra di Inzaghi contro lo Spezia per 3-1.