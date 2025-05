Inter, arbitri e polemiche: lo scudetto sfugge anche fuori dal campo

L’Inter manca il ‘match point’ scudetto contro la Lazio. Anche dal punto di vista societario, in alcune situazioni, sarebbe servito più polso e determinazione per difendere gli interessi della Beneamata.

PAROLE FORTI – L’Inter alla 31ª giornata era prima in classifica con 68 punti, a seguire il Napoli a 65 punti. In quel periodo si associano anche le dichiarazioni di Fabio Maresca e Marco Guida che chiaramente affermano di non poter più arbitrare il Napoli “Poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano” e che “Quando hanno commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa“. Sono parole forti, che hanno un certo peso specifico. Questo indica in maniera solare che i due arbitri non possono dirigere le partite del Napoli e, di conseguenza, anche quelle delle dirette concorrenti dei partenopei. Allora la domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai è stato designato l’arbitro Guida come aiuto Var in Inter-Lazio?

Inter, la società non ha fatto la voce grossa quando serviva

SILENZIO – L’Inter in campionato in alcune partite è mancata di lucidità e freschezza, perdendo punti pesanti. Anche la società, in alcune circostanze, come di fronte alle dichiarazioni di Guida e di Maresca, non ha battuto i pugni quando doveva. Entrambi non avrebbero dovuto essere presenti neanche negli altri match riguardanti i nerazzurri. L’altro discorso, poi, è legato all’improbabile sfida spareggio. Da regolamento il match si dovrebbe giocare a San Siro. Dove negli ultimi 10 anni ai tifosi del Napoli è stata quasi sempre vietata la trasferta, soprattutto nelle partite considerate “ad alto rischio”. L’eventuale spareggio si dovrebbe giocare in campo neutro e, quindi, all’Olimpico. Tale scelta è discutibile, soprattutto alla luce di ciò che è accaduto nel 2014 a Roma, prima di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, quando un tifoso del Napoli fu colpito mortalmente da un ultrà della Roma. In campo l’Inter può anche sbagliare. Ma fuori, davanti a questioni importanti serve una voce forte e chiara. Invece, ancora una volta, ha prevalso il silenzio.