Inter-Arabia Saudita, una scelta da sottolineare: nerazzurri primi al mondo

L’Inter ha ottenuto la licenza del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita che permetterà di collaborare con le aziende locali per portare le proprie conoscenze nel mondo dello sport.

L’ACCORDO – L’Inter e l’Arabia Saudita hanno posto le basi per un’importante espansione della propria partnership a livello calcistico e non solo. Il club nerazzurro, ottenendo dal Ministero degli Investimenti saudita una licenza per collaborare con le azione locali (MISA), diventa il primo al mondo ad avere la possibilità di espandere la propria presenza e i propri rapporti con il mercato saudita attraverso varie innovazioni, come si legge sul sito ufficiale dell’Inter: «L’apertura di varie Inter Academy sul territorio, il supporto allo sviluppo del calcio giovanile e femminile, l’organizzazione di esperienze uniche e il coinvolgimento delle Legend del Club agli eventi locali permetteranno di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità saudita».

Inter e Arabia Saudita: un mercato in forte crescita

BENEFICI NERAZZURRI – L’Inter ha l’opportunità di incrementare il valore del proprio brand sfruttando la presa che già esercita sul mercato del calcio in Arabia Saudita. I nerazzurri hanno 5 milioni di supporter sul territorio, dato che può essere ulteriormente consolidato grazie alla rete di relazioni e attività che i meneghini avrebbero la possibilità di innescare grazie alla licenza MISA. Ciò potrebbe anche rappresentare la base per la successiva stipulazione di nuovi accordi in materia economica e commerciale, definendo la crescita del proprio marchio a livello regionale e internazionale.

LE RELAZIONI – Dopo Qatar Airways, divenuto official Main Training Kit dell’Inter a partire da questa stagione, il club nerazzurro sta intessendo le relazioni con un altro gigante del Medioriente, consapevole di quante opportunità possano derivarne dal punto di vista economico e d’immagine. L’Inter è pronta ad anticipare le rivali italiane e internazionali nel cogliere l’occasione propizia. Con due ricordi nitidi in mente: Riyadh e le Supercoppe italiane vinte nelle ultime stagioni.