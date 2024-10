Inter-Arabia Saudita, da ovest a est prosegue l’espansione del brand

La notizia della collaborazione tra l’Inter e il mercato in Arabia Saudita è sicuramente una delle più interessanti delle ultime ore in casa nerazzurra. Una scelta da leggere nella volontà della società di espandersi e far crescere il marchio. Da ovest a est del mondo.

ESPANSIONE IN CORSO – Negli ultimi anni l’Inter ha iniziato e portato avanti un grande progetto di espansione del proprio marchio. Non soltanto attraverso i risultati sul campo – come le vittorie delle ultime stagioni e la finale di UEFA Champions League del 2023 – ma anche e soprattutto fuori dal campo. Ultima, ma non per importanza, la notizia relativa alla licenza per la società di collaborare con le aziende dell’Arabia Saudita. In un Paese che ha tutta l’intenzione di investire pesantemente nel calcio, come dimostrano le faraoniche campagne di calciomercato delle ultime due stagioni, che hanno portato giocatori come Cristiano Ronaldo e Neymar a giocare nel campionato saudita. Insomma, un nuovo tassello di un’espansione del marchio che avrà ripercussioni positive anche e soprattutto a livello economico.

Inter, non soltanto Arabia Saudita: l’espansione del marchio prosegue da ovest a est

CRESCITA – Non bisogna però soltanto guardare all’Arabia Saudita per quanto riguarda la capacità dell’Inter di espandere il proprio marchio. Il lavoro in corso riguarda tutto il Globo. Da una parte grazie alla nuova proprietà, Oaktree, che lega indissolubilmente la società nerazzurra agli Stati Uniti. Dove, peraltro, si giocherà il Mondiale per Club FIFA del 2025, a cui prenderà naturalmente parte la squadra di Simone Inzaghi e che permetterà di farsi ulteriormente conoscere nel Paese delle Stelle e Strisce. Vietato poi dimenticarsi tutto il lavoro fatto dalla precedente proprietà, ovvero quella della famiglia Zhang, per la crescita del marchio Inter anche in Cina e in Giappone, con la tournée dello scorso anno. Paesi in cui la presenza nerazzurra è ancora fortemente presente nell’immaginario dei tifosi locali.