Inter, ad aprile che tour de force! Ma San Siro non sarà da meno

Inter super impegnata ad aprile tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Ma anche il prato di San Siro. Ben otto gare in 30 giorni

TOUR DE FORCE − Il mese di aprile sarà probabilmente quello più importante e decisivo per la stagione dell’Inter. I nerazzurri si giocheranno tutti gli obiettivi: dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ai quarti della stessa, nonché la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Praticamente un vero e proprio mese di fuoco. L’Inter dovrà essere all’altezza della situazione. Ma sarà un mese altrettanto complicato anche per il terreno di gioco di San Siro. Il “Meazza”, infatti, nel giro di 30 giorni ospiterà ben otto partite: cinque dell’Inter e tre del Milan. Un tour de force che obbligherà agli straordinari anche i manutentori della Scala del calcio.

GLI IMPEGNI − L’Inter sarà, tra le due, la squadra che appunto giocherà più incontri a San Siro. Ad iniziare dalla partita di campionato contro la Fiorentina alla ripresa della sosta per le nazionali (sabato 1°aprile). Poi ritornerà al Meazza nuovamente il 16 aprile contro il Monza sempre in campionato e in sequenza il 19 contro il Benfica, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Infine, i nerazzurri chiuderanno il mese di aprile con altre due gare ravvicinate: rispettivamente contro Juventus (26 aprile, semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Lazio in campionato (30 aprile da definire). In mezzo, ad impegnare il prato di San Siro ci sarà anche il Milan per ben tre volte. In campionato con l’Empoli l’8 aprile, l’11 contro il Napoli nell’andata dei quarti di Champions League e infine il 23 aprile contro il Lecce (da definire).