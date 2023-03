Inter, aprile è un mese di fuoco: nove gare in tre competizioni

La pausa per le nazionali servirà soprattutto all’Inter e a Simone Inzaghi per recuperare quei giocatori attualmente indisponibili che non hanno lasciato Appiano Gentile per raggiungere le rispettive rappresentative. Ma anche per recuperare le energie in vista di un vero e proprio aprile di fuoco (vedi calendario).

MESE DI FUOCO – Sono ben nove le partite – distribuite in tre competizioni – che attendono l’Inter ad aprile. A partire dalla gara di San Siro contro la Fiorentina in programma al rientro dalla sosta. Per poi chiudere, sempre a Milano, a fine aprile contro la Lazio. Nel mezzo il doppio confronto di Champions League con il Benfica (andata al Da Luz l’11 aprile, ritorno a San Siro il 19 aprile) e la semifinale di andata e ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Impegni ravvicinati e importantissimi per l’Inter, con Simone Inzaghi chiamato a ritrovare tutti i suoi giocatori per potersi giocare al meglio le sue carte.

RECUPERI – In particolare l’Inter deve ora recuperare i suoi giocatori infortunati, tra cui soprattutto Federico Dimarco e Robin Gosens. Ma anche Milan Skriniar. Ritrovare anche le migliori energie fisiche sarà importante anche per altri giocatori come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic – seppur impegnati con le loro nazionali – ma anche Joaquin Correa. Per poter affrontare questo aprile di fuoco l’Inter dovrà per forza di cose affidarsi alla sua rosa al completo. L’unica via per poter chiudere il mese con dei risultati importanti.