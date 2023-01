Inter, nuovo anno e stessi problemi: così gli obiettivi sono limitati

Nonostante il nuovo anno si fosse aperto nel modo migliore per l’Inter, con la vittoria per 1-0 contro il Napoli, contro il Monza si sono rivisti sempre i soliti vecchi problemi. Un miglioramento che, in questa stagione, continua a mancare. Limitando così gli obiettivi della squadra.

NUOVO ANNO, VECCHI PROBLEMI – L’Inter in trasferta viaggia a una media di 2/3 gol presi a partita. Il che, va da sé, porta alle sconfitte viste in stagione. Compreso il pareggio di ieri a Monza che per il significato che ha può tranquillamente essere annoverato tra le partite perse dalla squadra in questa stagione. Dopo la partita di San Siro contro il Napoli sembrava che i nerazzurri fossero stati in grado di cambiare marcia, anche e soprattutto a livello difensivo, con una partita intensa e attenta. La trasferta di Monza, però, ha riportato alla luce i soliti vecchi problemi visti già nella prima parte di stagione.

OBIETTIVI LIMITATI – Con cinque sconfitte, un pareggio e una delle difese più imbattute del campionato, è difficile pensare che l’Inter possa effettivamente competere per vincere. Naturalmente fa male dirlo, ma è anche il caso di guardare alla realtà. Specialmente la mancanza di continuità, dopo la grande vittoria contro il Napoli, penalizza la squadra di Simone Inzaghi. Così, come detto, l’incapacità di gestire determinate partite e mantenere inviolata la porta difesa da André Onana. Per l’Inter probabilmente l’obiettivo più realistico è quello di finire tra le prime quattro e, in Europa, andare avanti il più possibile in Champions League. A patto che, anche qui, si cambi marcia in trasferta.