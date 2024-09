Inter, andamento dei prestiti: tripletta dei fratelli Esposito!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito firma il primo gol in maglia Empoli. Il fratello Francesco Pio fa ancora meglio con lo Spezia.

RIEPILOGO PRESTITI – L’ultimo weekend per i prestiti dell’Inter è all’insegna dei fratelli Esposito. Il primo a timbrare è Sebastiano Esposito, che firma il gol che chiude i conti in Cagliari-Empoli (0-2). Per l’attaccante classe 2002 si tratta della prima marcatura coi toscani. Ancora meglio fa il fratello minore Francesco Pio, autore addirittura di una doppietta in Spezia-Carrarese (4-2). Sorridono solo parzialmente Filip Stankovic e Franco Carboni: i due festeggiano la prima vittoria del Venezia, osservando solo dalla panchina il 2-0 sul Genoa. In Serie B altra buona prestazione dal primo minuto per Alessandro Fontanarosa, che rimane in campo per tutta la durata di Reggiana-Salernitana (0-0). Spostandoci invece in Ligue 1, per la seconda volta consecutiva Valentin Carboni rimane in panchina, senza mettere piede in campo nel Marsiglia. Infine a Eddie Salcedo non riesce la magia dell’esordio: subentra nel finale di Levadiakos-OFI senza però lasciare il segno.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Cagliari-Empoli 0-2: titolare, sostituito all’89’, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Genoa 2-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Genoa 2-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Sudtirol 1-0: in panchina, subentra al 76′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Carrarese 4-2: titolare, sostituito al 69′, 2 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Salernitana 0-0: titolare, 90′ in campo

VALENTIN CARBONI (C) – Lione-Marsiglia 2-3: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Rennes-Lens 0-0: in panchina, subentra all’84’

ISSIAKA KAMATÉ (D) – Sporting-AVS 0-0: titolare, sostituito all’intervallo

EDDIE SALCEDO (A) – Levadiakos-OFI 1-1: in panchina, subentra al 62′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Cercle Brugge 2-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – San Gallo-Lucerna 2-3: titolare, 90′ in campo