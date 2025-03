Inter, andamento dei prestiti: prima volta per Buchanan e Fontanarosa

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Esordio dal primo minuto per Tajon Buchanan e Alessandro Fontanarosa dopo il trasferimento di gennaio.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend dalle note piuttosto amare per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito in altre squadre. Il più felice per certi versi è Tajon Buchanan. Che, dopo essere entrato in campo la scorsa settimana al 96′, a partita quasi finita, riceve un bel regalo da Marcelino. L’allenatore del Villarreal schiera infatti il canadese dal primo minuto contro il Real Madrid, in una sfida dove il Submarino Amarillo è stato pure in vantaggio. E festeggia la stessa occasione anche Alessandro Fontanarosa. Passato dalla Reggiana alla Carrarese a gennaio, il difensore classe 2003 esordisce coi toscani direttamente da titolare contro il Sudtirol (2-2), dopo cinque panchine di fila. In Serie A, infine, Franco Carboni rimane in panchina in Venezia-Napoli. L’esterno non riesce così a contribuire allo 0-0 finale che favorisce proprio l’Inter proprietaria del cartellino.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Torino-Empoli 1-0: titolare, sostituito al 67′

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Parma 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Napoli 0-0: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Napoli 0-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Reggiana-Sampdoria 2-2: assente per squalifica

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cesena-Spezia 0-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Sudtirol-Carrarese 2-2: titolare, 90′ in campo, ammonito

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Juve Stabia-Modena 2-1: in panchina, subentra all’89’

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Real Madrid 1-2: titolare, sostituito al 64′

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Rennes 1-0: indisponibile per infortunio

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Dender 2-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Zurigo-Lucerna 3-2: titolare, 90′ in campo