L’Inter non ha ancora presentato le nuove maglie da gioco. Nulla di strano rispetto alla “tradizione”, a livello di tempistiche. Se non che fa strano constatare che stavolta non sia filtrata ancora mezza foto ufficiosa, cioè originale. Un gran lavoro a livello di marketing

NUOVE MAGLIE UFFICIALI – I tifosi interisti mesi prima della presentazione delle nuove maglie da gioco riescono a saziare la propria curiosità attraverso concept e foto rubate. Quest’anno qualcosa è andato storto rispetto alle previsioni fatte. La curiosità è tripla. Non solo per vedere i nuovi kit firmati Nike ma anche – e soprattutto! – per le due grandi novità della stagione 2021/21. Il ritorno dello scudetto tricolore cucito sul petto delle maglie dell’Inter. E il nuovo main sponsor al posto di Pirelli (vedi editoriale). Al momento – in data 4 luglio 2021 – le uniche immagini a cui si è avuto accesso sono solo maglie fake. Che sia la versione Home o quella Away (vedi foto), si tratta di maglie non originali. Riproduzioni perlopiù credibili, sì. Ma nulla che sia uscito da un laboratorio Nike, ecco. La stagione sta per iniziare e la curiosità aumenta. La settimana che inizierà domani dovrebbe essere quella giusta per vedere le nuove maglie ufficiali dell’Inter, che – però – potrebbe anche temporeggiare ulteriormente la presentazione. L’annuncio del nuovo main sponsor è prioritario e la prima amichevole stagionale contro il Lugano non mette fretta. Quest’anno il countdown è andato davvero in tilt, ma così la curiosità aumenta… Marketing al top.