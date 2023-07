Inter, ancora 4+2 pezzi per completare la rosa. Strategia chiara

L’Inter continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della stagione 2023/24. Con una strategia ancor più chiara di quella in opera finora.

MANCA ALTRO – Oggi si apre quella che sarà probabilmente una settimana chiave per l’Inter 2023/24. Nei prossimi sette giorni il club nerazzurro punta a chiudere la cessione di André Onana al Manchester United, sbloccando una serie di colpi in entrata. In primis quelli in porta, dove si tenteranno gli affondi decisivi per Anatolij Trubin e Yann Sommer. E poi il ritorno (l’ultimo) di Romelu Lukaku in attacco. Dopodiché l’Inter potrà concentrarsi su ingaggi “secondari”, ma che in realtà avranno un ruolo da non trascurare nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Che è tutto tranne che completa.

Inter, non solo Lukaku per l’attacco

ULTIMA SPERANZA – Con l’arrivo già definito di Marcus Thuram e il probabile ritorno di Romelu Lukaku, l’attacco si può considerare il reparto numericamente più completo dell’Inter. Nonostante la presenza di Joaquin Correa, unico corpo estraneo del pacchetto offensivo. L’argentino è ai margini della rosa, con l’Inter predisposta ad ascoltare ogni offerta che dovesse arrivare. In caso di partenza del Tucu, allora i nerazzurri si muoveranno per trovare un sostituto. Esacerbando ancor di più la strategia già in atto, in cui a un acquisto deve corrispondere una cessione. E questo vale anche per altri ruoli.

Serve solidità sulle corsie laterali

DISTANZE DA COLMARE – Mai come quest’anno sono chiari i titolari dell’Inter sugli esterni del 3-5-2. A destra Denzel Dumfries, a sinistra Federico Dimarco. Con il secondo ritenuto inamovibile, mentre il primo ha perso lo status di uomo-mercato. Il problema subentra con le seconde linee. Dietro al numero 32 c’è Robin Gosens, sempre oggetto di richiami dalla Germania. Dovesse andarsene il numero 8, l’Inter ha già in mano l’accordo con Carlos Augusto, esterno mancino del Monza. Ma senza la cessione del tedesco, tutto rimarrebbe bloccato. Più complicato il discorso a destra, invece, perché dietro a Dumfries c’è solo il potenziale esubero Valentino Lazaro. Senza nessuna offerta per lui (che scade nel 2024, quindi con un prezzo molto contenuto) o per l’olandese, non si muoverà nulla nemmeno su quel lato del campo.

Difesa in chiaroscuro

GROSSI BUCHI – Il discorso cambia drasticamente in difesa, quantomeno dal punto di vista delle necessità. Al momento l’Inter è coperta solo al centro, col riscatto di Francesco Acerbi e il rinnovo di Stefan de Vrij. A sinistra c’è solo Alessandro Bastoni, a destra solo Matteo Darmian. Vero è che il prossimo acquisto Yann Bisseck può destreggiarsi su entrambi i fronti. Ma ciò significa che ne resterebbe scoperto almeno uno, come nella stagione appena conclusa. In cui Inzaghi doveva ricorrere a Danilo D’Ambrosio a destra e de Vrij a sinistra per provare a mantenere inalterati gli equilibri. E l’idea di ingaggiare Merih Demiral non sembra incastrarsi bene con le esigenze tattiche dell’Inter. Qui sarà più difficile adottare la strategia 1:1, Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno essere bravi a usare la formula del prestito. Ricordando, appunto, che il reparto difensivo non è affatto completo, anzi.