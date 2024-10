Inter, altro weekend da Marmellata #25: ecco tutti gli appuntamenti

Inter impegnata in una tripla vigilia senza trasferte in vista tra Serie A – anche Femminile – e Primavera 1. L’attenzione dei tifosi è rivolta soprattutto sulla Prima Squadra di Inzaghi ma nel giro di pochissime ore a Milano si vedranno in campo anche le squadre di Piovani e Zanchetta

MILANO – “Ah, da quando Baggio non gioca più […] non è più domenica” cantava Cesare Cremonini in “Marmellata #25” (Maggese, 2005). È il 16 maggio 2005 e Roberto Baggio si è ritirato esattamente da un anno, al termine di Milan-Brescia (4-2). Non c’entra il “Divin Codino” (ex) interista ma all’Inter ormai capita spesso che non sia più domenica. E l’ennesima conferma arriva dal calendario interista di questo weekend. Altro triplo appuntamento anticipato al sabato. Di seguito tutte le informazioni in vista di questo ricchissimo sabato 5 ottobre 2024 nerazzurro.

Inter… Verona Primavera: quando e dove si gioca

PRIMAVERA – Si inizia alle ore 13:00 con l’Inter Under-20 di Andrea Zanchetta, impegnata nella 7ª giornata del Primavera 1 contro i pari età dell’Hellas Verona U20 di Paolo Sammarco (13ª). Il sesto posto in classifica a quota 10 punti, insieme al Sassuolo U20 di Emiliano Bigica, è sicuramente migliorabile per l’Inter Primavera, che dista tre lunghezze dal primo posto (difeso da Juventus, Milan e Roma, ndr). La partita Inter-Hellas Verona Primavera è in programma a Milano, presso il “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” di Interello.

… Roma Femminile: quando e dove si gioca

FEMMINILE – Il programma sabatino nerazzurro continua alle ore 15:00 con l’Inter Women di Gianpiero Piovani, che nella 5ª giornata di Serie A Femminile ospiterà la Roma Femminile di Alessandro Spugna (4ª). I 10 punti delle Nerazzurre valgono il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Juventus Women guidata da Massimiliano Canzi, che è ancora a punteggio pieno. La gara Inter-Roma Femminile si giocherà alla nota Arena Civica “Gianni Brera” di Milano.

… Torino: quando e dove si gioca

MASCHILE – L’Inter Femminile sfiderà l’attuale squadra Campione d’Italia in carica. Scenario che non può replicarsi alle ore 20:45 all’Inter di Simone Inzaghi, che con il tricolore sul petto affronterà il Torino di Paolo Vanoli nella 7ª giornata di Serie A, prima della seconda sosta internazionale stagionale. Entrambe le squadre si trovano al terzo posto a quota 11 punti in compagnia del Milan di Paulo Fonseca, che significa inseguire il Napoli di Antonio Conte con due punti di ritardo. Una sorta di scontro diretto per puntare con più convinzione alla vetta. Per non perdere Inter-Torino l’appuntamento ovviamente è a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Verona Under-20, Roma Femminile e Torino sulla strada dell’Inter in questo fine settimana: “Ah, da quando l’Inter non gioca più… di domenica”. Un bel sabato casalingo.