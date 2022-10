Inter, altro esame per la difesa: Abraham (e non solo) da arginare

Una delle note negative per l’Inter è il rendimento, decisamente sottotono, della difesa. Per i nerazzurri l’ennesimo esame da superare: di fronte la Roma di Mourinho

ESAME – L‘Inter, questa sera contro la Roma, dovrà dimostrare di aver superato i problemi di squadra, soprattutto quelli di natura difensiva. Non è un mistero, infatti, che uno dei problemi da risolvere è certamente la tenuta difensiva, decisamente agli antipodi rispetto alle ultime stagioni. Il calo di rendimento di alcuni calciatori come De Vrij, Bastoni e Skriniar certamente ha un peso specifico, ma la stagione non aspetta e la squadra deve rimettersi in carreggiata. A cominciare dalla sfida di oggi contro la Roma, dove la linea difensiva nerazzurra dovrà fare i conti con Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e, probabilmente, Paulo Dybala. L’attacco dei giallorossi di Mourinho non ha numeri eccezionali (8 gol in 7 partite) ma rappresenta una minaccia da non sottovalutare. Una prova maiuscola contro calciatori di questo calibro potrebbe certamente infondere fiducia ad una squadra, e a dei calciatori, che al momento sembrano “spenti”.