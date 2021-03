Inter, altre otto vittorie consecutive. Torino ancora protagonista

Lautaro Martinez e Young, Torino-Inter, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter batte 1-2 il Torino in trasferta, infilando altre otto vittorie consecutive. È la seconda volta, in questa Serie A, e c’è sempre il Torino di mezzo.

DOPPIO OTTO – L’Inter infila otto vittorie consecutive, includendo l’1-2 in casa del Torino. Un filotto da ventiquattro punti, che certifica ancor di più il primo posto in classifica della squadra di Antonio Conte. Soprattutto perché è la seconda volta che succede, in questo campionato. E i granata svolgono ancora una volta il ruolo di protagonista. Nel girone d’andata, infatti, proprio il 4-2 in rimonta contro il Torino aprì la prima serie da otto dell’Inter. Dopo quella gara arrivarono tre punti anche contro Sassuolo, Bologna, Cagliari, Napoli, Spezia, Verona e Crotone. Stavolta invece il Torino funge da ultimo spettatore (per ora).

COINCIDENZA – Un’ulteriore curiosità riguarda i marcatori. L’1-2 porta infatti le firme di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Che segnarono anche nel 4-2 dell’andata, il belga addirittura una doppietta (anche lì con un rigore). Si conferma così il feeling tra la coppia d’attacco dell’Inter e il Torino, che al momento si staglia come vittima preferita dei due. Contro i granata, Lukaku e Lautaro Martinez sono infatti a quota otto gol, quattro a testa.