Inter, altra pausa per le Nazionali. Inzaghi lavora ‘da solo’

Simone Inzaghi, dopo il tour de force di ottobre, ha visto svuotarsi nuovamente la Pinetina. Altra pausa per le Nazionali, con l’Inter che ne lascia partire sedici.

PAUSA – Simone Inzaghi, dopo aver conquistato gli ottavi di finale con due giornate di anticipo ed essersi consolidato in Serie A, si “gode” a metà questa pausa per le Nazionali. L’Inter infatti, ne ha lasciati partire sedici: potevano essere 17 se fosse partito anche Cuadrado con la Colombia. Una Pinetina mezza vuota in vista poi di un mini-torneo in attesa delle vacanze di Natale con Juventus, Napoli e Lazio in Serie A e i due match di Champions League per prendersi il primo posto. Due settimane di ansia e tanto lavoro tecnico (più che tattico) per il tecnico piacentino che sarà collegato in ogni momento con i suoi calciatori per cercare di capire come regge la condizione fisica in un mese dove si è spinto tanto.

LAVORO – In attesa dei match in Europa e in Sudamerica, alla Pinetina ci si gode qualche momento di relax prima di riprendere a correre in vista del derby d’Italia che si giocherà al rientro della pausa. Attenzione ai viaggi oceanici di Carlos Augusto, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: lo staff tecnico seguirà con attenzione il lavoro dei tre sudamericani in questo rush di quindici giorni. Discorso diverso invece per chi giocherà in Europa. Infatti, per tutti quanti gli altri, il rientro a Milano sarà più soft e nel giro di una mezza giornata massimo.