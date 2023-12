Inter, dall’altra parte di Milano freddo polare. -11, lo Scudetto?

L’Inter guida la classifica del campionato con 44 punti, lasciando fino ad ora solo briciole alle avversarie. Un cammino quasi perfetto, che permette di avere a distanza di sicurezza i cugini del Milan: -11 e freddo gelido da quelle parti.

PERFETTI! – Non è certamente la Coppa Italia a peggiorare il giudizio della prima parte di stagione dell’Inter, nemmeno il secondo posto nel girone di UEFA Champions League, che tra l’altro ha permesso di evitare il PSG agli ottavi di finale. L’Inter guida la Serie A a 44 punti, ha vinto 14 delle 17 partite giocate pareggiandone due e perdendone una sola con il Sassuolo per episodi sfortunati e sporadici. Ha chiuso con un clean sheet in 12 occasioni, subendo solamente 7 gol e segnandone 41. Miglior attacco con 10 reti di distacco, miglior difesa con 4 dalla Juventus. A questo punto della stagione non si poteva avere una situazione migliore nonostante gli infortuni dell’ultimo mese. Dall’altra parte di Milano c’è chi si piange addosso e vive un campionato anonimo.

Inter-Milan anche a Natale

ANONIMI – Il Milan del ‘prendo tutto io‘, quello dei grandi colpi in estate e della rosa più forte d’Italia, si trova a 33 punti in 17 partite dopo aver pareggiato in extremis contro l’ultima in classifica Salernitana. Deludente o no? Se addirittura la Juventus senza aver speso nulla sul mercato si trova a +7 dai rossoneri allora c’è veramente qualcosa che non va. La stagione dei rossoneri è partita a gonfie vele, si millantavano cambiamenti nel gioco e migliorie di Stefano Pioli. Sono bastate appena 3 partite per rivedere i fantasmi del passato: a San Siro è arrivata la Manita targata Simone Inzaghi! Di lì la distanza dall’Inter è sempre più aumentata, ogni singolo gol segnato in quel pomeriggio ha affossato la fiducia e le possibilità del Milan di arrivare a lottare per lo Scudetto. Certo, il calcio è strano e può succedere di tutto. Non è ancora detta l’ultima parola, mancano mesi e mesi di campionato e Pioli può recuperare il distacco. In quel caso le responsabilità saranno solo di Inzaghi, ma adesso ci si gode il momento.