Inter, un’altra big e tabù da sfatare per il +4 sulla Juventus

Questa sera si gioca Lazio-Inter alle 20.45 allo stadio Olimpico. L’Inter può allungare a +4 sulla Juventus in caso di vittoria. Quest’anno i nerazzurri hanno reso molto bene nei big match.

PRECEDENTI – Lazio-Inter rappresenta una sorta di tabù per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri non vincono allo stadio Olimpico dal 2018, quando si imposero per 2-3 grazie a una rete di Vecino arrivata nei minuti finali del match. Alla guida c’era Luciano Spalletti, ora CT della Nazionale. Inzaghi, da quando siede sulla panchina nerazzurra, non ha mai battuto la Lazio all’Olimpico. Questa sfida rappresenta un vero e proprio tabù per il tecnico piacentino. Ha vestito la maglia della Lazio prima da calciatore, poi da allenatore. Sarà l’aria di casa che non gli permette di sbilanciarsi, o semplicemente una coincidenza? Difficile dirlo, ma questa sera una vittoria sarebbe fondamentale per allungare sulla Juventus portandosi a +4 in classifica.

BIG MATCH – Quest’anno l’Inter ha sempre avuto la meglio nei big match, ad eccezione del pari ottenuto contro la Juventus allo Stadium lo scorso 26 novembre. Ha stra-vinto il derby contro il Milan per 5-1 a inizio campionato, mettendo subito in chiaro le intenzioni della squadra per questo campionato di Serie A. Per i nerazzurri vanno citate anche le vittorie importantissime contro Napoli, Roma e Atalanta. Se si vuole aggiungere alla lista delle big, possiamo citare anche la vittoria netta contro la Fiorentina. Questa sera ci sarà l’ultimo big match del girone d’andata e serve vincere ad ogni costo, aumentando il bottino di punti negli scontri diretti contro le big.