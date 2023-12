Inter, Allegri bluffa e Inzaghi lo sa! Un obiettivo a breve termine

L’Inter stasera a San Siro scende in campo contro l’Udinese dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio. La squadra di Allegri continua a vincere e mettere pressione ai nerazzurri, un esercizio che può fare solo del bene per evitare cali di tensione

REPLICA CERCASI – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata per l’ennesima volta a rispondere alla vittoria della Juventus, che ieri ha battuto il Napoli piazzandosi momentaneamente in vetta alla classifica. I nerazzurri sfideranno l’Udinese di Gabriele Cioffi a San Siro alle ore 20.45 con diverse defezioni in difesa alle quali il tecnico nerazzurro risponde con Alessandro Bastoni in campo dal 1′ dopo l’infortunio. L’atmosfera sugli spalti sarà come sempre caldissima con oltre 70mila spettatori pronti a spingere Lautaro Martinez e compagni.

Inter, la pressione della Juventus è concreta: Allegri bluffa, Inzaghi mette in pratica l’esperienza

Intanto la Juventus continua a vincere e mettere pressione all’Inter che ha già capito quanto la squadra bianconera faccia sul serio, a prescindere dalle dichiarazioni pubbliche di Massimiliano Allegri. L’attenzione finora è stata alta, ma d’ora in poi dovrà essere altissima perché gli avversari non mollano un centimetro e chiudere in testa alla classifica prima della sosta natalizia è l’obiettivo numero uno in questo momento. C’è anche da dire che la pressione non è del tutto negativa perché aiuta a non dare nulla per scontato ed evitare cali di tensione. Inzaghi in questi anni ha accumulato esperienza, ma solo il campo può dare risposte.