Inter, alla scoperta del Benfica: dominante in casa e in Europa

Dall’urna di Nyon, durante il sorteggio dei quarti di finale di Champions League andato in scena alle 12 di oggi, l’Inter ha trovato il Benfica. Una squadra tosta, come dimostrano anche i numeri raccolti dai lusitani in questa stagione.

DOMINANTI – La prima cosa da sottolineare per l’Inter è: occhio a non sottovalutare il Benfica. Un avversario da rispettare, nonostante possa essere facile essere tratti in inganno dal livello del calcio portoghese. Lo abbiamo già visto col Porto agli ottavi di finale, un doppio confronto arduo risoltosi con un 1-0 nel giro di 180 minuti di gioco. L’Inter troverà un avversario ostico, che in questa Champions League si è rivelato dominante. Il Benfica, infatti, non ha ancora perso una partita in Europa, arrivando anche primo in un girone comprendente PSG (secondo) e Juventus (eliminata). Nel percorso europeo i lusitani hanno messo insieme sei vittorie (di cui tre in casa e tre in trasferta) e due pareggi contro i parigini entrambi per 1-1. 23 i gol totali segnati, 7 quelli subiti.

VERSO IL TITOLO – Il Benfica in questa stagione non ha fatto vedere grandi cose soltanto in Champions League. I futuri avversari dell’Inter ai quarti di finale di Champions League, infatti, stanno ammazzando anche il campionato portoghese. La squadra di Lisbona è al primo posto in classifica, con 65 punti in 24 partite frutto di 21 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Con un bilancio di ben 61 gol segnati (miglior attacco) e 13 subiti (miglior difesa). Ben otto le distanze dal Porto, che l’Inter ha avuto modo – come sottolineato nel paragrafo precedente – di affrontare proprio agli ottavi. Insomma, una squadra molto pericolosa. Con anche un ex dal dente avvelenato come Joao Mario.