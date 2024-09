Inter alla ricerca di conferme: dopo la sosta si spera nella continuità. Prima tappa

L’Inter ambisce a trovare il suo terzo successo consecutivo, contro il Monza, dopo quelli ottenuti contro Lecce e Atalanta. Quella contro i brianzoli sarà la prima tappa di un trio di match di elevato spessore.

LA SFIDA – L’Inter vuole confermare quanto di buono fatto vedere contro l’Atalanta, battuta per 4-0 nell’ultima sfida prima della sosta per le Nazionali, nell’incontro con il Monza del 15 settembre. I nerazzurri si presentano alla gara contro i lombardi con la possibilità di optare per alcune novità dal primo minuto, consci delle prossime sfide che li attendono contro Manchester City e Milan nella prossima settimana.

Monza-Inter come primo pezzo di un mosaico da completare con cattiveria e ingegno!

LO SCENARIO – Simone Inzaghi si auspica di avere degli uomini affamati e in ottima condizione fisica per la serie di sfide di spessore che attenderanno i suoi calciatori a partire dal Monza. Il dispendio fisico e mentale riscontrato in occasione degli impegni con le proprie Nazionali potrebbe essere la causa alla base dell’assenza di alcuni titolari. Inzaghi è consapevole del fatto di avere a disposizione una rosa ampia e di pregiato valore. La sfida con i brianzoli rappresenterà la prima occasione per dare prova, sia all’interno che all’esterno della società nerazzurra, del fatto che i meneghini abbiano compiuto le scelte giuste per conseguire i traguardi voluti.