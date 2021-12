Inter all’apice della forma, in stagione fin qui mai un filotto migliore

Con la vittoria di ieri sul campo della Roma (vedi gol e highlights), per l’Inter è arrivato il quarto successo consecutivo in campionato. Un numero che certifica il miglioramento della forma dei nerazzurri, che fino alla sfida contro il Napoli erano arrivati a un massimo di due trionfi consecutivi.

FILOTTO – Dopo circa tre mesi dall’inizio della stagione, l’Inter è entrata all’apice della sua forma. Lo certifica la roboante vittoria dominata per 0-3 contro la Roma. Il ciclone Inzaghi non ha lasciato speranze alla formazione guidata da José Mourinho, al suo primo incrocio da rivale contro i nerazzurri. Un trionfo che ha anche proseguito la striscia positiva aperta dall’Inter il 21 novembre, con il 3-2 contro il Napoli che ha permesso alla squadra di iniziare la rimonta per la vetta della classifica. Quattro vittorie di fila, mai così bene fin qui in stagione.

Inter, prosegue la striscia di vittorie: finora mai così bene

MIGLIORAMENTO – Quattro vittorie consecutive in campionato l’Inter non le registrava dallo scorso campionato. Dall’inizio della Serie A 2020-2021, infatti, il massimo registrato fin qui erano due vittorie di fila. A inizio campionato – dopo Genoa e Verona – arrivò il pari con la Sampdoria. Dopo Bologna e Fiorentina, il pari con l’Atalanta. Dopo Empoli e Udinese, il pari contro il Milan. Ma dalla gara contro il Napoli, qualcosa è scattato nella squadra di Simone Inzaghi. Non solo a livello di vittorie, ma anche a livello difensivo, con il terzo clean sheet consecutivo (il quarto, considerando la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk). L’Inter è all’apice della sua forma, l’imperativo – adesso – è continuare così.