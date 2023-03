Inter, al Picco per migliorare il rendimento preoccupante in trasferta

L’Inter non può di certo essere soddisfatta di questo campionato, la distanza dal Napoli è esagerata nonostante questo weekend. Questo venerdì i nerazzurri affronteranno lo Spezia allo stadio Alberto Picco, l’obiettivo è migliorarsi in trasferta.

IMPORTANTE – Non si può assolutamente sottovalutare il prossimo match. L’Inter affronterà lo Spezia, un’avversaria sulla carta inferiore, ma cresciuta nelle ultime settimane con il cambio allenatore. Leonardo Semplici sta trovando pian piano la quadra, anche se non ha ancora ottenuto la prima vittoria. Due pareggi fondamentali per la classifica e la lotta alla salvezza, che non rendono però sicuro lo Spezia. L’Inter ha la possibilità venerdì di migliorarsi, soprattutto in trasferta. Fuori da San Siro i nerazzurri hanno guadagnato diciassette punti in dodici partite, subendo addirittura ventidue gol dei ventotto totali. Nelle ultime due giocate lontane da Milano sono arrivati un pareggio a Genova e una sconfitta a Bologna, c’è bisogno di invertire la rotta per allontanare le rivali. Lazio e Roma hanno dato segnali preoccupanti, la continuità in casa Inter dev’essere un imperativo.

