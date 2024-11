Inter al completo! Inzaghi sorride, adesso ne manca solo uno

L’Inter finalmente torna al completo. Gli infortuni rimangono alle spalle e sono un lontano ricordo, inizia la settimana più difficile prima della sosta.

COMPLETI! – Simone Inzaghi può finalmente sorridere. L’Inter è al completo, o meglio quasi al completo. Ne manca solo uno ed è Carlos Augusto, che comunque non tornerà prima della sosta. Oggi Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi si sono allenati con il gruppo e hanno dato disponibilità per la partita contro il Venezia. Ovviamente non partiranno dal primo minuto, ma averli in panchina è tutt’altra storia rispetto al non averli. In caso di emergenza il turco sarà un’opzione valida per cercare la vittoria, il focus va però alle prossime gare.

Inter, il programma con Calhanoglu e Acerbi

PROSSIME PARTITE – Calhanoglu e Acerbi saranno pedine fondamentali in occasione delle gare con Arsenal e Napoli. Il centrocampista, se in condizione, sarà titolare in entrambe le partite vista l’importanza degli impegni. Il difensore invece si alternerà con Stefan de Vrij e presumibilmente verrà impiegato dal primo minuto contro il Napoli, dove ci si gioca il futuro della stagione in campionato. Qualora non arrivasse una vittoria nella sfida ad Antonio Conte si comprometterebbe la corsa allo Scudetto. Inzaghi lo sa e per questo i due recuperi al 100% diventano essenziali.