Inter, agli ottavi con 4 giocatori: chi ha più chance di passare e giocare?

L’Inter vola agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar con Dumfries e de Vrij (Olanda), Brozovic (Croazia) e Lautaro Martinez (Argentina). Rispettivamente gli avversari saranno Stati Uniti, Giappone e Australia. Chi ha più chance di passare e giocare?

OTTAVI NERAZZURRI – L’Inter sarà presente agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar con quattro giocatori, ossia gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, il croato Marcelo Brozovic e l’argentino Lautaro Martinez. L’Olanda trova gli Stati Uniti, la Croazia il Giappone e l’Argentina l’Australia. Sulla carta gli impegni sono certamente importanti e non semplici ma nemmeno impossibili. C’è sempre da considerare l’effetto sorpresa che in questo Mondiale è stato l’ingrediente principale. Per esempio nessuno avrebbe scommesso su un Giappone primo nel Girone o su un’Australia agli ottavi. Dunque attenzione a dare il passaggio del turno per scontato.

Inter, chi ha più chance agli ottavi tra Dumfries, de Vrij, Lautaro Martinez e Brozovic?

Considerando quanto visto finora, gli Stati Uniti per l’Olanda sono tutt’altro che un avversario semplice. La Nazionale a stelle e strisce ha diversi giocatori interessanti, alcuni dei quali nel mirino dell’Inter e un gioco convincente. Il Giappone ha stupito tutti per la foga agonistica e le qualità atletiche mentre l’Australia si è guadagnata gli ottavi contro ogni pronostico. Tra le tre, è forse l’ultima l’avversaria più abbordabile (sempre e solo sulla carta). L’Argentina certamente parte favorita, con o senza Lautaro Martinez dal 1′. Che chance ha il Toro di scendere in campo dal 1′? Attualmente poche ma Lionel Scaloni valuterà la situazione e l’avversario per poi decidere. Chi invece sarà certamente titolare è Dumfries che finora non ha saltato una partita mentre de Vrij continuerà a guardare dalla panchina con ogni probabilità. Nessun dubbio chiaramente su Brozovic: il centrocampista è insostituibile anche in Nazionale.