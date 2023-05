Inter, adesso no al mercato. Testa all’ultima tappa della stagione

L’Inter deve ancora concludere la stagione, nel vero senso della parola. Non si tratta dell’ultima giornata di campionato col Torino, ma della finale di Champions League del 10 giugno. Vietati adesso i discorsi sul mercato.

CONCENTRAZIONE – Non è assolutamente tempo per pensare al calciomercato. L’estate è vicina, così come la fine della stagione, ma all’Inter manca l’impegno più importante degli ultimi 13 anni. Il 10 giugno in quel di Istanbul la squadra di Simone Inzaghi dovrà giocare la finale di Champions League contro il Manchester City, per questo c’è bisogno di concentrazione totale. La dirigenza lavora ovviamente sul futuro, come fatto nei precedenti mesi per programmare il post-Skriniar e la rivoluzione in difesa, ma le voci su eventuali rinnovi o fine dei rapporti contrattuali non dovrebbero adesso girare. Ogni singolo giocatore deve avere la testa sul campo, lì dove ha la possibilità di scrivere la storia vincendo la Champions League con una squadra nettamente inferiore rispetto alle più grandi come Bayern Monaco, lo stesso Manchester City, o Real Madrid.