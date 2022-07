Inter, adesso focus sulle uscite: tre le questioni più ‘urgenti’ da sistemare

L’Inter è al lavoro sulle uscite. Fra le questioni da “sistemare” tre sono le più urgenti: quelle relative ad Alexis Sanchez, Arturo Vidal ed Andrea Pinamonti

USCITE – L’Inter, dopo un giugno di fuoco sul mercato in entrata, si prepara anche a lavorare sulle uscite. Fra le situazioni più urgenti da chiarire c’è certamente quella relativa ai due cileni: Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. I due sono in uscita e la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: il Flamengo è pronto a chiudere per il centrocampista (vedi articolo), e l’attaccante nerazzurro potrebbe rientrare nei discorsi col club brasiliano. Da chiarire anche la situazione relativa ad Andrea Pinamonti, conteso da Atalanta, Salernitana e Monza: dalla sua cessione, l’Inter, spera di ricavare non meno di 20 milioni, bonus compresi. Una volta completate queste tre uscite l’Inter potrebbe, finalmente, dare l’accelerata decisiva per Dybala, da tempo nel mirino di Marotta.

TEMPO – Nelle prossime settimane si delineerà anche il futuro di Milan Skriniar, su cui da tempo è al lavoro al Paris Saint-Germain. Poi sarà il turno di due “esuberi storici” della storia nerazzurra: Marotta, infatti, dovrà cercare di piazzare sia Dalbert, rientrato dal prestito al Cagliari, che Lazaro, di ritorno a Milano dopo l’esperienza infruttuosa al Benfica.