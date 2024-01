Inter adesso è vietato distrarsi: testa solo alla Fiorentina

L’Inter deve concentrarsi sulla Fiorentina. Banale a dirsi, meno a farsi quando la testa di tutto l’ambiente è orientata già alla Juventus.

TESTA ALLA FIORENTINA – Fiorentina-Inter di suo non sarà una partita semplice. I viola sono quarti in campionato e il campo storicamente è uno dei più difficili per i nerazzurri. Oltre a questo ci sono le pressioni della classifica, in cui gli uomini di Inzaghi si trovano improvvisamente a inseguire. E proprio qui arriva il paradosso: malgrado l’importanza dell’impegno, l’Inter può rischiare di avere la testa altrove. Dove per altrove si intende alla Juventus.

MOTIVI DI DISTRAZIONE – Gli uomini di Inzaghi richiano di pensare più ai bianconeri che ai loro effettivi avversari per due motivi. Il primo è che la Juventus giocherà prima dei nerazzurri. L’Inter quindi andrà a Firenze sapendo già il risultato dei rivali diretti per il primo posto. Il secondo è lo scontro diretto in programma settimana prossima. La partita a cui tutti pensano. Di cui tutti parlano già ora. Il problema però è che l’Inter deve affrontare la Fiorentina. E per farlo servirà in primo luogo concentrarsi sugli avversari attuali.