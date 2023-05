Inter, adesso c’è una rosa profonda? I giusti meriti per Inzaghi

Ogni tanto nel giudizio della stagione dell’Inter ci si dimentica dei problemi che ha dovuto superare Simone Inzaghi. La rosa profonda a maggio è solo il frutto del suo lavoro negli ultimi mesi.

LAVORO – La rosa profonda a maggio è solamente merito di Simone Inzaghi. L’Inter ha dovuto superare in questa stagione i problemi fisici di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, assenti per diversi mesi. Oltre ai due citati ci sono stati gli infortuni di Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa e soprattutto Milan Skriniar. I nerazzurri non hanno mai avuto l’intera squadra a disposizione, ma Inzaghi è riuscito a trovare soluzioni in qualsiasi situazione e oggi i risultati sono chiari a tutti. Il terzo posto in campionato, il vantaggio in semifinale di Champions League contro il Milan, la finale di Coppa Italia: tra aprile e maggio l’Inter ha reso la stagione più che positiva, questo anche grazie alle rotazioni di Inzaghi. Dai quattro attaccanti ruotati tra Serie A e coppe fino ai cambi continui in difesa e sugli esterni: il tecnico ha coinvolto i giocatori, tutti si sono sentiti perciò protagonisti.